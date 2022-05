Preisexplosion: Pellets um 46 Prozent teurer!

Bei der Landwirtschaftskammer versteht man zwar, gerade jetzt, wo die Steirer Teuerungen bereits in allen Lebenslagen empfindlich treffen, die Verärgerung, versucht sich aber in Erklärungen: „Der Pelletspreis ist jetzt zehn Jahre lang stabil geblieben“, so Christian Metschina, Energiereferent der Landwirtschaftskammer Steiermark. „Jetzt schlagen sich die Veränderungen halt leider nieder.“