Sturm öffnet für Osim noch einmal das Stadion

81 Minuten ab 19.09 Uhr

Erstmals in seiner Geschichte wird der SK Sturm dafür die Stadiontore an einem Tag öffnen, an dem gar kein Match der Schwarz-Weißen am Programm steht. Ab der für Sturm-Fans symbolischen Uhrzeit 19.09 Uhr wird für 81 Minuten (für die 81 Lebensjahre Osims) der Legende mit Videos und diversen Ansprachen gedacht, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das Begräbnis für Osim wird am Wochenende in seiner Geburtsstadt Sarajevo stattfinden.