Zankapfel Arbeitslosengeld: Zu viel oder zu wenig?

Seit gestern liegen auf den österreichischen Ämtern wieder einige Volksbegehren auf - darunter auch jenes, welches eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes fordert. Schon lange ist dies ein Hick-Hack in der politischen Diskussion. Die einen finden, das Arbeitslosengeld sei in Österreich zu hoch und biete keinen Anreiz, sich eine Arbeit zu suchen. Die Gegenseite hingegen nimmt die Unternehmer in die Pflicht, angemessene Löhne zu bezahlen. Ist das Arbeitslosengeld tatsächlich zu hoch oder die Löhne zu gering? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!