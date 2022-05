Ried fährt nicht für Ausflug an den Wörthersee

Meisl, der in der Liga mit den Oberösterreichern noch um den Klassenerhalt bangen muss, bezeichnet das Endspiel in Klagenfurt als „das größte Spiel meiner Karriere im Erwachsenenfußball“. Dabei bekommt er familiäre Unterstützung. Seine Eltern werden in Kärnten dabei sein, auch Freundin Sophia drückt vor Ort die Daumen. Wie rund 3500 Fans aus Ried. „Die Leute freuen sich auf das Spiel, da herrscht Euphorie“, fiebert Luca dem „Heimspiel auf neutralem Boden“ entgegen. „Das löst bei uns Spielern natürlich etwas aus.“