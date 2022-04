Dieser deutsche Bundesligist ist an Wöber dran

Wöber im Visier eines Champions-League-Rivalen

Andere Klubs dürften es als perfekten Moment erachten, um an Spielern zu baggern. So ist neben Seiwalds auch Max Wöbers Zukunft unsicher, Wolfsburg laut „Krone“-Infos an ihm dran. Die Deutschen suchen einen Linksfuß fürs Abwehrzentrum – der 24-Jährige, der im Herbst in der Champions League gegen die „Wölfe“ traf, passt perfekt ins Profil.