Heimsieg im Hinspiel der Relegation

Das Doppel Toth/Habesohn schloss nahtlos an die gute Form des Grunddurchganges an und besiegte das Doppel Maier/Birriel mit 3:1. Den Kennelbachern fehlte nach dem Doppel also nur noch ein Punkt zum so wichtigen Heimsieg. Im Spiel der beiden „Einser“ legte Miro Sklensky furios los und ließ Birriel Rivera in den ersten beiden Sätzen keine Chance. Die Zuschauer in der Turnhalle der Kennelbacher Volksschule dachten wohl schon ans Feiern, als der Puertorikaner plötzlich keinen Fehler mehr machte und jeden Ball perfekt zu treffen schien. „Miro“ verlor Satz drei und vier.