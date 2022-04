Der Deripaska-Fluch

Schaden im Osten: Denn vor allem in Osteuropa hatten einige Bauherren keine Lust, Aufträge an einen Konzern mit einem russischen Großaktionär zu vergeben. „Zum Glück haben wir keine bestehenden Aufträge verloren. Aber ein gewisser wirtschaftlicher Schaden ist in den letzten Wochen entstanden“, gab Strabag-Chef Thomas Birtel zu. Aus der Branche wird berichtet, dass in Polen Strabag-Arbeiter sogar persönlich attackiert worden sind.