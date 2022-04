Kanada will künftig Verbrecher auf dem Mond jagen. Das Parlament in Ottawa verabschiedete am Donnerstag eine entsprechende Änderung des Strafgesetzbuches, die die Verfolgung von Verbrechen auf dem Erdtrabant ermöglicht. Bisher galt kanadisches Strafrecht bereits für Taten, die kanadische Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS in der Erdumlaufbahn begehen.