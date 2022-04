Linzer Volksgarten soll zur Schutzzone werden

Appell an Landespolizeidirektion

Er appelliert an die Landespolizeidirektion, im Volksgarten eine polizeiliche Schutzzone zu verordnen. Dadurch könnte die Polizei Personen leichter wegweisen und ihnen das Betreten des Gebiets verbieten. „Eine Schutzzone kann laut Sicherheitspolizeigesetz verordnet werden, wenn an einem Ort überwiegend minderjährige Menschen in besonderem Ausmaß von gerichtlich strafbaren Handlungen bedroht sind. Das ist im Volksgarten der Fall, da sich dort ein gut besuchter Spielplatz befindet“, so Raml.