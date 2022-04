Halter wollte verwaiste Katzenbabys erschlagen

Nach Willi Resetarits benannt

In Gedenken an den am Sonntag tödlich verunglückten Willi Resetarits hat Johanna Stadler, die selbst einer seiner größten Fans ist, die drei kleinen Kater jetzt „Willi“, „Ostbahn“ und „Kurti“ genannt und gibt ihnen den legendären Rat der Kultfigur Dr. Kurt Ostbahn mit auf ihren Lebensweg: „Passt‘s auf, seid‘s vuasichtig, und losst‘s eich nix gfoin!“