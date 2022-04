Neun prominente Zugpferde für die Kulturhauptstadt

Neben einigen Vorboten wurden auch schon viele Projekte für 2024 vorgestellt: Das „Analog Festival“ mit Kunstperformances und Ausstellungen in Goisern, der Schwerpunkt „City of Ceramics“ in Gmunden, das Projekt „Damals?“ zur NS-Zeit, das spartenübergreifende Gesamtkunstwerk „Das große Welttheater“, das „NEW SALT“-Musikfestival u. v. m.