EU gegen Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls

„Eine Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls kommt für die Europäische Union nicht infrage“, das sei eine „rote Linie“. Das betonte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Mittwoch am Rande von Gesprächen in London. Sehr wohl sei man aber zu Gesprächen bereit, „wenn es um die Art der Umsetzung geht, um das beste Ergebnis im Sinne von Wohlstand und Frieden zu erreichen“, so die Ministerin über die von London und Brüssel in Zuge des Brexit getroffene Vereinbarung.