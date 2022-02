Megan Fox: Süße Liebeserklärung von Verlobtem

Colson Baker hat seiner Verlobten Megan Fox auf der Berlinale eine Liebeserklärung gemacht. „Es gibt einen echten Kristall in meinem Leben und der steht direkt neben mir“, meinte der als Machine Gun Kelly bekannte 31-jährige Rapper am Sonntagabend nach der Premiere seines Films „Taurus“. An seiner Seite stand die 35-jährige Schauspielerin, die er die meiste Zeit im Arm hielt.