Beim Stehlen gefilmt: Polizei forschte Täter aus

Der Junge brach am 22. April gegen 10 Uhr eine Holzkasse in einem Selbstbedienungsladen in Feldkirchen auf und stahl mehrere hundert Euro Bargeld, das sich darin befunden hatte. Was er nicht wusste - er wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Besitzer des Selbstbedienungsladens übergab das Videomaterial der Polizei.