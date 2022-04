Nur 433 Landsleute holten sich „Novavax“-Erststich

Er wurde von tausenden Impf-Skeptikern hoch gelobt und schon lange vor seiner Verfügbarkeit in sämtlichen Diskussionen immer wieder ins Spiel gebracht – der Totimpfstoff. Als dieser unter dem Namen „Novavax“ Ende Februar endlich auch in Oberösterreich da war, schien die große Vorfreude aber plötzlich verflogen. Am 28. Februar wurden erstmals Impfungen mit „Novavax“ angeboten, insgesamt holten sich aber nur zehn Landsleute den Stich – acht davon in Linz, zwei in St. Georgen im Attergau. Ein rasanter Anstieg war auch in den Wochen danach nicht zu verzeichnen: Insgesamt gab’s nur für 433 Oberösterreicher den ersten Stich – und das, obwohl sich laut Infos des Landes Oberösterreich doch knapp 5000 Landsleute für „Novavax“ vormerken lassen hatten.