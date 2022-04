Kessler kassiert noch bis Jahresende Gehalt

Auftrag und Vergabe

Was die externe Prüfung betrifft, ist der Auftrag formuliert. „Das war gar nicht so einfach, weil auch rechtlich alles passen muss“, erklärte Rüdisser. Ab heute werde er Angebote einholen. Währenddessen ist der Alt-Landesrat in Gesprächen mit den Zuständigen der Steuerbehörde. „Auch hier soll ein rascher Abschluss erfolgen. Dieses Ergebnis sowie das der externen Prüfung sollen dann als Grundlage dienen, um zu sehen, wie der Wirtschaftsbund künftig aufgestellt werden muss.“ Was den Zeithorizont angeht, drückt Rüdisser aufs Tempo: Geht es nach ihm, könnten die „Aufräumarbeiten“ bereits Ende Mai abgeschlossen sein.