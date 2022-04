Blues-Star Theessink: „Musik ist pure Emotion!“

Der Rockprofessor will unter anderem von Theessink wissen, was ihm am Musik-Machen am besten gefällt: die ausgelösten Emotionen, meint dieser. Wenn er Konzerte spielt, möchte er, dass die Leute danach „mindestens um 10 Grad erwärmt sind“ oder sich zumindest „besser fühlen“. Das ist für den Blues-Star das Wichtigste, denn „Musik sollte was Gutes in den Menschen hervorbringen!“ Die beiden Musikexperten sprechen außerdem über die Faszination des Blues, wie Theessink dazu kommt neue Musik zu produzieren und wieso die Liebe ihn nach Wien gezogen hat… Zu sehen im Video oben!