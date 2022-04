„Will Gefühle einfangen & nachvollziehbar machen“

„Ich wünsche uns allen Zufriedenheit!“

Apropos Lerneffekt: Faszinierend war für den kreativen Spross aus kunstvollem Hause - Vater (Reinhard) wie Bruder (Klaus) sind Maler, Grafiker und Bildhauer - „die Arbeit für eine Dokumentation in Papua-Neuguinea und das Eintauchen in eine ganz andere Kultur“. Was er damals mitgenommen hat, strahlt nachhaltig in die Zukunft: „Ich wünsche uns allen Zufriedenheit! Nicht immer mehr und immer mehr zu wollen.“