FPÖ setzt Ergreiferprämie auf Plakat-Vandalen aus

Beschmierte Schaukästen, zerstörte Plakate, Schmähparolen gegen Bundesparteichef Herbert Kickl: In Linz-Urfahr sind derzeit Vandalen unterwegs, die ihrer offenkundigen Aversion gegen die FPÖ auf diese Art Ausdruck verleihen. Der Linzer FPÖ-Obmann und Sicherheitsstadtrat Michael Raml kündigte am Sonntag an, Schaukästen und Plakatständer von Detektiven überwachen zu lassen.