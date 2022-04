Sicherheits-Check beim ÖAMTC für die Zweiräder

Fahrräder, E-Bikes, Mopeds und Motorräder werden in diesem Frühling bereits zum zweiten Mal kostenlos von Experten an allen acht ÖAMTC-Stützpunkten in Kärnten überprüft. „Die Aktion soll das Unfallrisiko reduzieren und die Verkehrssicherheit erhöhen. Der Check dauert nur 20 Minuten, keine Anmeldung nötig!“, garantiert ÖAMTC-Präsidentin Johanna Mutzl, der Zweiräder besonders am Herzen liegen: „Hier hat unser Verein seine Wurzeln!“