Wer holt sich jetzt eigentlich noch den Erststich?

Wie geht‘s mit den vierten Stichen weiter?

Die ältere Generation beschäftigt derzeit eher der vierte Stich. Wer kann sich diesen schon holen? „Empfohlen wird er derzeit für alle über 80-Jährigen, sechs Monate nach der dritten Impfung“, so Durstberger. Zahlen zu den Viertstichen in OÖ gibt’s nicht, weil sie aktuell noch als Drittstiche im e-Impfpass geführt werden. Impfaktionen in Altenheimen sind für die vierte Impfung aktuell nicht geplant. Insgesamt gibt’s laut Durstberger in Oberösterreich aktuell über 75.000 abgelaufene Impfzertifikate: „Da ist sehr viel Luft nach oben.“