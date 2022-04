Robart-Gründer: „Wir geben Menschen Zeit zurück“

Im Sommer soll nun auch der Traum vom eigenen Staubsauger-Roboter von Robart wahr werden. Im ersten Schritt werden vier Modelle auf den Markt gebracht, die Produktion in Asien läuft gerade an. In der Rolle als Problemlöser geht Robart regelrecht auf. „Wir ermöglichen es, ohne Aufwand einen sauberen Boden zu bekommen und geben den Menschen die Zeit zurück, die sie unterhaltsamer und produktiver nutzen können“, sagt Artés.