Linzer Mission: Ein Roboter für jeden Haushalt

Derzeit 60 Mitarbeiter

„Wir sind führend im Bereich der Navigation und des Raumverständnisses, wollen Marktführer bei künstlicher Intelligenz und Navigation für Heimroboter werden“, sagen Schahpar und Artés, die mittlerweile ein 60-köpfiges Team beschäftigen, das auf Standorte in Linz, in den USA, in Deutschland, Wien und China verteilt ist.