Ehefrau mit Messer schwer verletzt - Einweisung

„Ja, ich wollte meine Frau töten, ja, ich habe meine Frau und meinen Sohn schwer verletzt“ - so klar und deutlich hat noch selten einer in einem Prozess um Mordversuch gestanden. Doch der 56-jährige Mann wusste nicht, was er tat, als er in einem Anfall von Verfolgungswahn mit einem Messer wild um sich stach. Und das nach 36 Ehejahren ...