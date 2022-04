Althofen melodisch: Große Musiker in kleiner Stadt

„Es ist eine Ehre, dass wir so aufstrebende Sterne am Konzerthimmel in unserer Stadt begrüßen dürfen“, so Bürgermeister Walter Zemrosser. Durch Initiative seiner Vizechefin Doris Hofstätter sowie Koordinator und Vollblutpianist Michael Wasserfaller erlangt Kultur in der 5000-Einwohner-Stadt wieder einen Stellenwert. Erstmals kommen vom 25. Juli bis 3. August Weltklassemusiker in die Region, die ihr Können an die Studentenelite weiter geben.