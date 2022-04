Neue Videos zeigen Tierqual auf Schaf-Farmen

Neues Videomaterial (Achtung, nichts für schwache Nerven!) demonstriert die blutige Prozedur des Mulesing und zeigt so die Relevanz des Themas. „Kein Tier sollte für Sportbekleidung leiden müssen. Die neuen Aufnahmen machen deutlich, dass Marken wie Nike hier in der Verantwortung stehen. Nike muss sicherstellen, dass zukünftig keine Mulesing-Wolle verwendet wird, für die Lämmer qualvoll leiden müssen“, so Rebecca Picallo Gil, Kampagnenverantwortliche bei „Vier Pfoten“.