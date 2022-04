Die von Ö3 bekannte Radiomoderatorin Martina Kaiser hat schon immer einen Hang zur Musik gehabt. In „Ohne Maulkorb“ spricht sie über ihre aktuelle Single „Eternity“, wie sie Menschen mit Musik glücklich machen möchte, warum man den Moment leben muss und dass sie ein Mensch ist, der sich sehr selten verliebt. In jungen Jahren träumte sie übrigens von einer Karriere in Deutschland. „Ich wollte immer MTV oder VIVA-Moderatorin werden“.