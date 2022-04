Wenn die Liebe einen Klimawandel braucht

Was also tun, damit der „Garten“ schön bleibt?

Ute: Es ist wichtig, den Blick auf das Du, das Ich und das Wir zu haben. Beide Partner sind dafür verantwortlich, für das Wir gut zu sorgen. Und wenn mich an meinem Partner ein Verhalten stört oder irritiert, sollte ich versuchen, die Motivation dahinter zu verstehen. Warum macht er das so? Oft kommt etwas ganz anders an, als es gemeint war.