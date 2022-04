Was unser Bundesheer aus dem Ukraine-Krieg lernt

Moderne Ausrüstung ist dringend

Auch LH Thomas Stelzer hält die Erhöhung der Verteidigungskraft des Bundesheers für unumgänglich: „Unser Verständnis von einem ruhigen und friedlichen Zusammenleben innerhalb Europas wurde mit dem Angriff auf die Ukraine von einem Tag auf den anderen zunichtegemacht. Um die Sicherheit in unserem Land weiterhin garantieren und im Ernstfall auf Krisen rasch reagieren zu können, braucht es dringend ein modern ausgerüstetes Bundesheer“, betont er eingangs. Am vordringlichsten ist für Stelzer dabei die Umsetzung des mit dem Verteidigungsministerium vereinbarten Investitionspakets in Höhe von 100 Mio. Euro für Heeresinfrastruktur in den kommenden Jahren. Darüber hinaus verweist Stelzer auf eine notwendige Aufwertung und Aufrüstung der Heeresstandorte, den Ausbau der Kasernen zu autarken Sicherheitsinseln für den Krisenfall und den Erhalt des Fliegerhorsts in Hörsching als Standort für Hubschrauber und Flugzeuge sowie die Stärkung der Panzereinheiten und -grenadiere und die Optimierung der Ausrüstung der Einheiten in Oberösterreich. Stelzer begrüßt hierzu „ausdrücklich die Pläne der Bundesregierung, im Sinne der Sicherheit der Bevölkerung, das Verteidigungsbudget spürbar zu erhöhen. Wichtig ist, dass die Mittel zielgerichtet und in allen Regionen investiert werden und auch bei der Truppe ankommen.“