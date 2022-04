In Tirol ein Drittel der Todesfälle nachgemeldet

In Wien 16 Prozent mehr

Im Burgenland gibt es ein Plus von 115 (insgesamt 653 Todesfälle) und in Salzburg erhöht sich die Zahl der Corona-Toten durch die Nachmeldungen um ein Fünftel (1115 insgesamt). In Oberösterreich ergibt sich ein Plus von 476 (3253 insgesamt) und Vorarlberg zeigt ein Plus von 93 (629 insgesamt). Am wenigsten Nachmeldungen gibt mit 17 Prozent in der Steiermark (plus 443 auf 3327) und Vorarlberg, mit einem Plus von 93 (629 insgesamt) sowie mit 16 Prozent in Wien (plus 530 auf 3897).