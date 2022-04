Betrunkener attackiert Nachbarn mit Buschmesser

Am Dienstagabend um 22.45 Uhr klingelte ein 45-jähriger Mann in einem Mehrparteienhaus in Bregenz an der Tür seines Nachbarn, weil ihm die Musik, die aus der Wohnung zu hören war, zu laut war. Der 38-jährige Musikliebhaber öffnete die Türe und schlug dem Nachbarn ohne weitere Ankündigung mit einem Buschmesser auf den Kopf. Das Opfer erlitt dadurch mehrere Verletzungen im Gesicht und am Kopf und flüchtete sich zu einer Nachbarin.