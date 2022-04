Mit 1,78 Promille hinter dem Lenkrad erwischt

Zu laut, zu schnell

Auf der S31 stoppte man einen Lenker und führte eine Lärmmessung an der Auspuffanlage durch. Dabei wurde ein Wert von 103,1 db(A) statt der erlaubten 76,0 db(A) gemessen. Die Kennzeichen wurden vorläufig abgenommen und der Lenker an die BH Mattersburg angezeigt.

In Eisenstadt war ein Probeführerscheinbesitzer statt mit den erlaubten 50 Stundenkilometern mit satten 117 km/h unterwegs. In Burgauberg war ein Lenker ohne Führerschein und mit nicht angemeldeten Fahrzeug sowie gefälschten deutschen Kennzeichen unterwegs. Auch hier hagelte es eine Anzeige.