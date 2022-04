Doku-Soap mit den Geiss-Töchtern Davina und Shania

Jetset, Fashion und Glamour - so sieht das luxuriöse Leben von Davina und Shania Geiss in Monaco aus. In ihrer ersten eigenen Doku-Soap „Davina & Shania - We love Monaco“ öffnen die Töchter von Carmen und Roooobert ab Mai die Pforten zu ihrem aufregenden Teenie-Leben und stellen sich der großen Herausforderung ihrer ersten eigenen Wohnung.