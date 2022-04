Sexy! Volleyball-Girls wollen auch optisch punkten

Apropos heiß! Für die Zuschauer soll es sich nicht nur sportlich lohnen, die Halle zu stürmen! „Wir haben viel mehr zu bieten“, schmunzelt Libera Lisa-Marie Hager. „Es ist toll, wenn man so schönen Leuten beim Sport zusehen kann!“ 1,5 Stunden vor dem wird sie bereits in der Halle sein, um sich unter anderem die Haare schön für das Spiel zu machen. Die 25-Jährige macht aber auch privat gute Figur. „Ich gehe gerne Wandern. Leider ist das hier noch nicht so populär wie in Salzburg.“