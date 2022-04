Waldbrände in Norditalien: Viele Häuser evakuiert

Mehrere Waldbrände haben am Osterwochenende die Feuerwehr in Norditalien in Atem gehalten. Ein schon am Freitagabend ausgebrochenes Feuer am Lago Maggiore war am Ostersonntag zwar unter Kontrolle, dafür wurden in der Region Lombardei andere Brände etwa in den Provinzen Brescia, Lecco am Comersee oder Sondrio durch die trockenen Böden und Pflanzen sowie den Wind begünstigt und immer wieder angefacht, wie die Feuerwehr mitteilte.