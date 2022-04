Ist ja spannend! Lewandowskis Frau lernt Spanisch

„Keine Einigung“

Dass Lewandowski (wie auch seine Frau?) zu Barcelona will, gilt inzwischen als durchaus nicht unrealistisch. Allerdings: Erst vor dem Europa-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt erteilte Barca-Sportdirektor Mateu Alemany entsprechenden Wechsel-Plänen eine recht klare Abfuhr. Es gebe schlicht „keine Einigung“ mit dem Stürmer. Was die Presse so schreibt, sei „gut, um die Seiten zu füllen“. Aber vielleicht beginnt ja Frau Anna Lewandowska in Kürze nachzuverhandeln. Auf Spanisch.