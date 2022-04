Hasenhüttl biegt Arsenal ++ Dreierpack von Ronaldo

Bednarek mit Goldtor

Die „Red Devils“ zogen an Arsenal vorbei, weil sich die Londoner in Southampton 0:1 geschlagen geben mussten. Jan Bednarek erzielte in der 44. Minute das Goldtor und schoss die „Saints“ auf Tabellenplatz elf. Arsenal liegt nur aufgrund der geringeren Anzahl von geschossenen Toren hinter ManUnited und hat noch ein Spiel in der Hinterhand.