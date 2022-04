Der Angriff auf die Spitze

Schon vergessen? Die SPG Großwalsertal schaffte erst im letzten Sommer den Aufstieg von der 1. Landesklasse in die Landesliga. Und schickt sich an, auch die Spitze der dritthöchsten Liga im Land zu verunsichern. Nach 17 Runden mischen die Walser in jenem Sechserpulk der Liga mit, die bis zum Saisonende die beiden Aufstiegsplätze in die Vorarlbergliga unter sich ausmachen wird.