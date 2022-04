Osterfeuer abgefackelt: Traktor brannte lichterloh

Gegen 2 Uhr haben bislang unbekannte Täter in Irdning einen Haufen Reisig in Brand gesetzt, welcher für ein Osterfeuer zusammengetragen worden war. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Traktor. Das Feuer griff in weiterer Folge auf den Traktor eines 48-Jährigen aus dem Bezirk Liezen über und das Fahrzeug brannte aus. Am Traktor befanden sich noch zwei weitere landwirtschaftliche Maschinen, welche ebenfalls zerstört wurden.