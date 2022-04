Bescheid kam erst nach dem Ablauf der Quarantäne

Bescheid kam nach 18 Tagen

Ingrid H. ging ins Spital, und erlebte dann am 11. April (also 18 Tage nach dem ersten Test) eine Überraschung: „Da kam der Absonderungsbescheid. Darin stand, dass ich bis 31. März in Quarantäne bleiben muss. Aber der Bescheid selbst war mit 4. April datiert“, kann H. mittlerweile wieder über die ganze Sache lachen.