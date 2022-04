Große Osterhasen-Suche ++ Zurück auf Rotem Teppich

Wer die beste Spürnase beim Finden von Schoko-Osterhasen hat? Wie sich nach zwei Jahren Pandemie der Auftritt in Abendrobe auf dem Roten Teppich anfühlt und wann Amanda Seyfried, die derzeit in der Netflix-Serie „The Dropout“ als Schwindlerin Elizabeth Holmes zu sehen ist, selber in ihrem Leben betrogen hat? Antworten darauf gibt es in der aktuellen Adabei-Prime-Ausgabe!