Polizei verhindert Tieropfer am Tempelberg

Droht neue Gewalteskalation?

An Besuchen nationalistischer Israelis auf dem Tempelberg sowie an jüdischen Forderungen nach Gebetsrechten auf dem Tempelberg entzündete sich in der Vergangenheit wiederholt teils gewalttätiger Protest von Palästinensern. Das jüdische Pessachfest beginnt in diesem Jahr am Freitagabend mit Sonnenuntergang und endet am 22. April mit Anbruch der Dunkelheit. Es fällt in diesem Jahr in den islamischen Fastenmonat Ramadan, der am 1. April begonnen hat.