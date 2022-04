Was die heimische Bauwirtschaft derzeit bewegt

Zugleich gibt es einige aktuelle Trends beim Bauen: Die Häuslbauer möchten in immer kürzerer Zeit in ihr Haus einziehen. Breser: „Eine Voraussetzung für den zügigen Baufortschritt ist, dass der Baumeister vom Anfang an in die Planung eingebunden ist, so hat er alles bestens im Blick.“ Außerdem denken viele Kunden langfristig. Laut dem Innungsmeister sei die Wertbeständigkeit des Objekts oberste Maxime.