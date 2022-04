Red Bull: „Das ist sicherlich besorgniserregend!“

Beim Auftaktrennen in Bahrain musste Perez einen bitteren Ausfall hinnehmen. Seinen Teamkollegen Max Verstappen erwischte es sogar schon zweimal. Der Rennstall verlor somit zahlreiche Punkte im Kampf um den Fahrer- sowie den Konstrukteurs-Titel. „Das kann am Ende einen großen Unterschied ausmachen in der Meisterschaft. Das ist uns natürlich bewusst“, wird Perez bei „motorsport-total.com“ zitiert.