Biker nach Crash 50 Meter in Feld geschleudert

Dann das Unglück: In einem kurvenreichen Straßenabschnitt in Lungdorf kam er aus unbekannten Gründen vor einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wurde der Lenker etwa 50 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert, sein Motorrad noch etwa 50 Meter weiter.