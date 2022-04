Polizei in Linz sucht fahrerflüchtigen Autolenker

Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr am Mittwoch gegen 16.05 Uhr in Linz-Urfahr auf der Pachmayrstraße in Richtung Zentrum. Zur selben Zeit fuhr ein schwarzer Renault Clio, mehr ist nicht bekannt, auf der Pachmayrstraße in Richtung Lichtenberg. Der Fahrer des schwarzen Autos überholte etwa auf Höhe des Hauses Nr. 101 einen anderen Radfahrer und streifte dabei den entgegenkommenden 20-Jährigen.