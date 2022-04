So fühlen sich die Stars zurück im Blitzlicht

Was machen Reich & Schön eigentlich noch zu Hause und was lassen sie machen? Adabei-TV hat unter anderem bei Frauke Ludowig, Eva Padberg und Monica Cruz nachgefragt. So viel sei schon mal verraten: Bügeln mag die jüngere Schwester von Hollywood-Superstar Penelope Cruz jedenfalls nicht, wie sie im Interview vehement bekräftigte.