Feuerwehrmann legt Waldbrand: Schock sitzt tief

Aber warum kommt es überhaupt so weit, und was sind die Motive eines brandlegenden Feuerwehrmannes? „Es kann eine persönliche Frustration sein. Oder es geschieht aus dem Bedürfnis heraus, Anerkennung zu bekommen, zeigen zu können, was man kann“, erzählt die forensische Psychologin und Grazer Gerichtssachverständige Anita Raiger im „Krone“-Gespräch.