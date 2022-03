Erneut Waldbrand in Gnas: Leiche gefunden

Nach einem Waldbrand vergangene Woche ist in Badenbrunn bei Gnas in der Steiermark am Freitag erneut ein Feuer im Wald ausgebrochen. Drei in der Nähe wohnhafte Männer entdeckten dort die Leiche eines 80-jährigen Mannes! Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. 114 Feuerwehrleute standen im Einsatz.