Putin: „Wir hatten keine andere Wahl“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich - einen Tag nach dem Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer in Moskau - einmal mehr siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der „Spezialoperation“ in der Ukraine würden erreicht, sagte Putin am Dienstag während der Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs „Wostotschny“ im äußersten Osten des Landes. „Daran gibt es keinen Zweifel.“ Seine Entscheidung zum Einmarsch in die Ukraine verteidigte er erneut als alternativlos.